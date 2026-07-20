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إحباط محاولة إدخال كميات كبيرة من الحشيش إلى الأردن قادمة من سورية

  • 20 تموز 2026
  • 14:23
إحباط محاولة إدخال كميات كبيرة من الحشيش إلى الأردن قادمة من سورية

خبرني - أكد مصدر أمني سوري، الإثنين، إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من الحشيش المخدّر في الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة السويداء في سورية كانت متجهة إلى الأردن.

وقال المصدر إن إدارة مكافحة المخدرات السورية، بالتنسيق مع قيادة الأمن الداخلي في البادية، نفّذت عملية أمنية معقدة أسفرت عن إحباط محاولة تهريب دولية، ومصادرة شحنة تضم قرابة نصف طن من الحشيش المخدّر.

بدوره، أشار مصدر سوري آخر  إلى أن الشحنة المضبوطة تعود لمجموعات خارجة عن القانون في السويداء.


ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون على الحدود الأردنية

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية السورية ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدّرة، كانت معدّة للتهريب عبر الحدود السورية الأردنية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن إدارة مكافحة المخدرات الأردنية ضبطت في معبر جابر الحدودي نحو 150 ألف حبة كبتاغون مخبّأة داخل إطارات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات السورية.

ومنذ سقوط نظام الأسد، أطلقت الحكومة السورية الجديدة حملة واسعة لمكافحة صناعة الكبتاغون وتهريبه، بعدما كان أحد أهم مصادر تمويل النظام المخلوع.

ورغم نجاح الحملة في تقليص حجم التجارة، ما تزال بقايا شبكات التهريب نشطة في بعض مناطق الجنوب، مثل درعا والسويداء، كما تستمر محاولات التهريب نحو الأردن ولبنان، ما يشكّل تحدياً أمام القضاء الكامل على تجارة الكبتاغون.

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