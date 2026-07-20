رئيس مجلس أمناء جامعة البترا يكرّم الفريق الفائز بذهبية المعرض الوطني للعلوم النووية

كرّم رئيس مجلس أمناء جامعة البترا، معالي الدكتور غازي الزبن، بحضور رئيس الجامعة بالوكالة الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، وعميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، الفريق الطلابي الفائز بالمركز الأول (المستوى الذهبي) في المعرض الوطني للعلوم النووية 2026، تقديرًا لابتكارهم نظامًا ذكيًا يوظف التقنيات النووية السلمية لمعالجة المياه الناتجة عن الاستخدامات المنزلية الخفيفة، والمعروفة علميًا باسم "المياه الرمادية". وسلّم معاليه الدروع التقديرية للطلبة والمشرف على المشروع، مؤكدًا دعم الجامعة لتحويل الابتكار إلى منتج تجاري وصناعي.

ويكتسب مشروع "جاما فلو" (GammaFlow) أهمية خاصة في الأردن، الذي يُصنف ثاني أفقر دولة مائيًا في العالم، إذ يبلغ نصيب الفرد من المياه نحو 61 مترًا مكعبًا سنويًا، وهو أقل بكثير من خط الفقر المائي المطلق البالغ 500 متر مكعب. ويوفر الابتكار حلًا لامركزيًا يتيح إعادة استخدام مياه المغاسل والاستحمام، التي تشكل نحو 50% من المياه المهدورة، في ري الحدائق مباشرة داخل المنازل والفنادق، دون الحاجة إلى شبكات صرف صحي معقدة.

ويتفوق الابتكار على محطات التنقية التقليدية من خلال دمج ثلاث تقنيات متقدمة؛ إذ استخدم فريق قسم الكيمياء تقنية الغزل الكهربائي لإنتاج شبكة ترشيح دقيقة، وعزّزها باستخدام الطاقة النووية عبر أشعة جاما السلمية لربط ألياف الفلتر بقوة عالية، بما يمنع تمزقها ويطيل عمرها الافتراضي. كما جرى ربط النظام بتقنية إنترنت الأشياء (IoT) من خلال حساسات ذكية تتيح للمستخدم مراقبة جودة المياه وحالة الفلتر عبر تطبيق على الهاتف المحمول.

وأكد رئيس مجلس الأمناء، معالي الدكتور غازي الزبن، أن مقياس تميز الجامعات العالمية يكمن في الابتكارات التي تقدم حلولًا عملية للتحديات التي تواجه مجتمعاتها، مشيرًا إلى أن الأمن المائي يُعد ركيزة أساسية للأمن القومي.

وقال الزبن مخاطبًا الفريق: "نحن فخورون بكم، وهذا الابتكار الذي يمكن أن يسهم في توفير المياه للزراعة ويخدم المناطق الأكثر معاناة من شح المياه حول العالم، يمثل قصة نجاح نعتز بها، ويؤكد أن جامعة البترا تمتلك مخرجات علمية قادرة على خدمة الوطن."

وأشار رئيس الجامعة بالوكالة، الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، إلى توجه الجامعة للاستثمار في هذا الابتكار، مؤكدًا سعيها إلى تحويل المشروع من إنجاز مختبري إلى مشروع تطبيقي بالشراكة مع القطاع الصناعي، وصولًا إلى تأسيس شركة ناشئة (Startup) تتولى إنتاج النظام وتسويقه تجاريًا.

من جانبه، بيّن المشرف على المشروع، الأستاذ الدكتور مؤيد اسعيفان، أن الطلبة يمثلون طاقات علمية واعدة تستحق الاستثمار، معربًا عن فخره بحصول الفريق على المركز الأول (المستوى الذهبي) في ظل منافسة قوية شهدت مشاركة واسعة من مختلف الجامعات الأردنية.

وضم الفريق الفائز الطلبة: مالك موسى، ومي داود، وسارة بركات، بالتعاون مع الدكتور أنس كلوب من هيئة الطاقة الذرية الأردنية.