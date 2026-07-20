صحيفة اميركية : البنتاغون يخفي إصابة العشرات من الجيش في حرب إيران

خبرني - قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) حجبت معلومات عن إصابة عشرات العسكريين الأميركيين في هجمات إيرانية على قوات الولايات المتحدة في دول المنطقة خلال الحرب مع إيران، مشيرة إلى أن تلك الهجمات لم يُعلن عنها في حينها، رغم أنها أسفرت عن إصابات وأضرار في مروحيات عسكرية.

وذكرت الصحيفة، في تقرير أعده مراسل الشؤون العسكرية إريك شميت، أن إيران نفذت ثلاثة هجمات على القوات الأميركية في دول المنطقة خلال الأسبوع الماضي، الذي سبق الهجوم الذي وقع يوم الجمعة وأسفر عن مقتل 3 جنود على الأقل، وأن تلك الهجمات السابقة أدت إلى إصابة العشرات من العسكريين وإلحاق أضرار بعدد من المروحيات، وفقا لمسؤولين أميركيين تحدثوا للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.

وأضافت أن البنتاغون لم يفصح عن تلك الهجمات أو عن حجم الإصابات والأضرار التي خلفتها، معتبرة أن ذلك يعكس التوتر القائم بين ما تصفه وزارة الحرب بضرورات الأمن العملياتي وواجب الحكومة في إطلاع الرأي العام على مجريات الحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) كانت تؤكد في بياناتها بشأن الضربات الجوية على مواقع عسكرية إيرانية أنها جاءت ردا على هجمات استهدفت سفنا تجارية تعبر مضيق هرمز، من بدون أن تشير إلى الهجمات الإيرانية التي استهدفت قواعد في المنطقة.

ونقلت عن مسؤول عسكري أميركي قوله إن القيادة المركزية ليست ملزمة بالإعلان عن إصابات العسكريين، ولا سيما إذا عادوا إلى الخدمة بسرعة، فيما قال مسؤول عسكري آخر إن الكشف عن مثل هذه المعلومات قد يساعد إيران على تحسين استهدافها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة للقواعد العسكرية في الشرق الأوسط.

وأضاف التقرير أن القيادة المركزية توقفت كذلك عن الإعلان عن عدد المواقع التي تستهدفها يوميا داخل إيران للأسباب نفسها، بحسب مسؤولين أميركيين.

وقالت الصحيفة إن البنتاغون قدم معلومات محدودة خلال الأيام الماضية بشأن الاستراتيجية العسكرية الأميركية بعد نحو خمسة أشهر من الحرب، مشيرة إلى أن آخر إحاطة صحفية موسعة عقدها البنتاغون بشأن الحرب كانت في أوائل أيار الماضي.

وأضافت أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تكشف خلال الأشهر الماضية حجم استنزاف الحرب للمخزونات الأميركية من الأسلحة الباهظة والثقيلة، كما لم توضح كيف تمكنت إيران من الاحتفاظ بجزء من قدراتها الصاروخية وإعادة بنائها.

وأوضحت الصحيفة أن ملف الخسائر البشرية الأميركية يعد من أكثر الملفات حساسية، إذ ارتفع عدد العسكريين الأميركيين الذين قتلوا منذ بدء الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما على إيران في 28 شباط الماضي إلى 17 عسكريا.

وأشارت إلى أن بروتوكولات البنتاغون تقضي بالإعلان عن أسماء العسكريين القتلى فقط بعد مرور 24 ساعة على إبلاغ ذويهم، فيما لا تُنشر عادة أسماء العسكريين الذين يصابون خلال العمليات.

ووفقا للتقرير، فإن أكثر من 400 عسكري أميركي أصيبوا منذ اندلاع الحرب مع إيران، بحسب القيادة المركزية الأميركية، إلا أن البنتاغون، الذي كان يعلن بشكل دوري إجمالي أعداد المصابين والعائدين إلى الخدمة منذ بداية الحرب، توقف خلال الأسابيع الأخيرة عن تحديث هذا الرقم.

وأشار التقرير إلى أنه في الإدارات الأميركية السابقة كان البنتاغون يؤخر عادة إعلان تفاصيل إصابات العسكريين إلى حين استكمال إبلاغ ذويهم، بينما كانت وزارة الحرب خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن تعلن بصورة منتظمة أعداد العسكريين الذين يصابون في الهجمات التي تشنها جماعات مدعومة من إيران على القواعد في سوريا والعراق.