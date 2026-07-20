٦٤... أم ٤٨ ... أم ٣٢... منتخباً في كأس العالم القادمة؟!

خبرني - سقى الله ايام زمان _ الأسوَد والأبيض _ حينها كان عدد الفرق المشاركة في كأس العالم ( ١٦)، في ذلك الزمن الجميل حيث كل شيء جميل... ومن ضمنها، كأس العالم.

في الحقيقة كانت أول متابعة لي، في كأس العالم، سنة ١٩٧٨، تلك البطولة التي استضافتها الارجنتين ،وفازت بها.

اقول: إن المتابع (المخضرم) ، لنهائيات كأس العالم لا بد وان يقف كثيرا عند جدلية زيادة أم تثبيت أم تقليل عدد المنتخبات المشاركة... فرأي يؤيد الزيادة لنشر اللعبة أكثر فأكثر ، وإعطاء الفرصة لمزيد من المنتخبات الاقل شأناً، للظهور على المسرح الكروي العالمي، لتشجيعها على تطوير مستواها، من خلال الاحتكاك مع الاقوى.

ورأي آخر ينادي بتثبيت العدد ، للموازنة بين إعطاء الفرص ، وفي الوقت نفسه، المحافظة على المستوى الفني ، من خلال وصول المنتخبات الاقوى...

أما الرأي الثالث فيدعو الى تقليص العدد بإرجاعه الى (٣٢) منتخباً... لان كأس العالم أعظم بطولة في الكون ولا يجوز ان يشارك بها الا من كان كذلك، للحفاظ على هيبتها.

ورأيي هو : ان لا يكون وتحت اي ظرف عدد الفرق في كأس العالم القادمة ٤٨ منتخباً... فإما العودة لل..( ٣٢) منتخباً ، او رفع العدد إلى ٦٤ منتخباً ، ذلك ان هنالك أكثر من نصف المنتخبات الحالية لا تأتي للمنافسة وإنما المشاركة ( وحسبها ذلك) ، وعليه فلماذا لا نزيد عدد المشاركين ما دمنا نعلم عدد المنافسين الثابت الى حد ما ؟. ثم إن الزيادة لم تعد تؤثر على المستوى الفني من يوم ان تخطت المنتخبات المتأهلة حاجز ال ٢٤ منتخباً.

بمعنى آخَر : ان المنتخبات المشاركة ومهما كثر عددها او قَل ، فستنحصر المنافسة فيها بين المرشحين قبل انطلاق اي مونديال!.

واشير الى نقطة مهمة، انه وفي حال زاد عدد المقاعد المونديالية، فان ذلك قطعاً سيساهم باتساع رقعة المنافسة للوصول إليها ، ذلك ان كثيرا من المنتخبات يقوى أملها بالتاهل عن قاراتها ، بعد أن كان ضعيفاً بسبب وجود من هو أقوى بدرجات، فيتاهل كثاني او ثالث وهكذا...

ختاماً : اعتقد ان من المناسب الزيادة في العدد لان كأس العالم تقام مرة واحدة، كل اربع سنوات، وبدلا من إقامتها كل سنتين مثلا... بالعدد نفسه، اقول : نزيد العدد ونبقي على فارق سنوات الإقامة.

المهم _ للدعابة _ ان لا يخرج علينا الاتحاد الدولي لكرة القدم بفكرة مفادها : ان نهائيات كأس العالم القادمة ستقام بمشاركة كل دول العالم!.

