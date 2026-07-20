اتفاقية بين عمّان الأهلية والمجلس الثقافي البريطاني لإعتماد الجامعة لتقديم اختبارات IELTS

خبرني - وقّعت جامعة عمّان الأهلية والمجلس الثقافي البريطاني اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة في مجال تقديم خدمات اختبارات اللغة الإنجليزية الدولية الايلتس، بما يسهم في توسيع فرص الطلبة والمتقدمين للاستفادة من خدمات الاختبارات وفق أعلى المعايير العالمية، وذلك من خلال اعتماد مركز اللغات في جامعة عمان الأهلية ليصبح مركزاً معتمداً لاختبارات IELTS التابعة للمجلس الثقافي البريطاني.

ووقّع الاتفاقية عن جامعة عمّان الأهلية القائم بأعمال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد حمدان، فيما وقّعها السيد أليكس لامبرت المدير العام لمكتب المجلس الثقافي البريطاني في الأردن والمدير الأقليمي وبحضور وفد من المجلس الثقافي البريطاني ضمّ السيدة أميرة منّاع، رئيسة قسم التسويق في الأردن، والسيدة آلاء الخطيب، مديرة الحسابات، ومن الجامعة الأستاذة الدكتورة ليندا الخواجا عميدة كلية الآداب، والدكتور أحمد الشلبي رئيس قسم اللغة الإنجليزية، والسيد طارق شحادة منسق مركز اللغات.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تقديم خدمات اختبارات اللغة الإنجليزية الدولية، من خلال توفير بيئة متطورة وفق المعايير العالمية لخدمة الطلبة والمجتمع المحلي، ويعزز مكانة الجامعة كمركز معتمد لتقديم اختبارات اللغة الإنجليزية الدولية.

وأكد الأستاذ الدكتور أحمد حمدان أن هذه الشراكة تأتي انسجاماً مع استراتيجية الجامعة الرامية إلى توسيع تعاونها مع المؤسسات التعليمية الدولية المرموقة، وتوفير خدمات أكاديمية نوعية تلبي احتياجات الطلبة والمجتمع.

من جانبه، أعرب السيد أليكس لامبرت عن اعتزازه بالشراكة مع جامعة عمّان الأهلية، مؤكداً أن الجامعة تمتلك بنية تحتية متطورة وكفاءات أكاديمية وإدارية تؤهلها لتقديم خدمات اختبارات اللغة الإنجليزية الدولية وفق أعلى معايير الجودة، معرباً عن تطلعه إلى تطوير التعاون المشترك بما يخدم الطلبة والباحثين في فرص الدراسة والعمل داخل الأردن وخارجه.