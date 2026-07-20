مصر .. طلب من ابنته مساعدته فقتلته !!

خبرني - قامت قوات الأمن المصرية بالقبض على فتاة تعدت على والدها المُسن بالضرب بسبب طلبه دخول دورة المياه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتلقت قوات الأمن بلاغا أفاد بوفاة المسن داخل شقته، بالانتقال والفحص تبين آثار كدمات على جسد المتوفي، وبمعاينة الجثمان أثيرت الشكوك حول وجود شبهة جنائية، وتم نقل جثمانه لمشرحة المستشفى.

وكشفت التحريات، أن الأب كان يعاني من صعوبة في الحركة بسبب عجزه وكبر سنه، وحين طلب من ابنته مساعدته في دخول دورة المياه، قامت بالتعدي عليه وانهالت عليه ضربا، حتى لفظ أنفاسه الاخيره.

وقامت الفتاة بسحب جثمان والدها على سريره وقامت بغطاء وجهه حتى يتبين أنها وفاة طبيعية، وتم ضبط الفتاة والتحفظ عليها تمهيدا للتحقيق معها.