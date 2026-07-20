البنك الأردني الكويتي يتوج إقليمياً بجائزتي أفضل تحول مصرفي في الشرق الأوسط وأفضل بنك للتمويل المستدام في الأردن

خبرني - في إنجاز جديد يؤكد نجاح استراتيجيته الطموحة ومكانته المتنامية على المستويين المحلي والإقليمي، أعلن البنك الأردني الكويتي عن حصوله على جائزتين مرموقتين ضمن جوائز "يوروموني للتميز 2026"، إحدى أبرز الجوائز العالمية في القطاع المصرفي، حيث نال جائزة "أفضل تحول مصرفي في الشرق الأوسط"، إلى جانب جائزة "أفضل بنك للتمويل المستدام في الأردن".

ويعكس هذا التكريم الدولي التقدير المتزايد للخطوات النوعية التي نفذها البنك خلال السنوات الماضية في مجال تطوير أعماله وتعزيز كفاءته التشغيلية وتحديث خدماته المصرفية، إلى جانب التزامه بتبني أفضل الممارسات المرتبطة بالاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما ينسجم مع التوجهات العالمية الحديثة في القطاع المالي والمصرفي.

وتُعد جائزة "أفضل تحول مصرفي في الشرق الأوسط" من أبرز الجوائز التي تمنحها مؤسسة يوروموني، إذ تكرّم المؤسسات المالية التي تنجح في تنفيذ تحولات استراتيجية شاملة تسهم في تعزيز قدرتها التنافسية وتطوير تجربة العملاء ورفع كفاءة أعمالها، فيما تعكس جائزة "أفضل بنك للتمويل المستدام في الأردن" الدور المتنامي للبنك في دعم التمويل المسؤول والمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويؤكد هذا الإنجاز نجاح البنك الأردني الكويتي في ترسيخ نموذج مصرفي حديث يجمع بين الابتكار والاستدامة، ويواكب المتغيرات المتسارعة في القطاع المالي، مع الحفاظ على التزامه بتقديم حلول وخدمات مصرفية متطورة تلبي تطلعات العملاء وتدعم مختلف القطاعات الاقتصادية.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي، أن هذا التكريم العالمي يمثل شهادة جديدة على نجاح الرؤية الاستراتيجية التي يتبناها البنك الأردني الكويتي، والتي ترتكز على التطوير المستمر والابتكار وبناء مؤسسة مصرفية أكثر مرونة واستدامة وقدرة على مواكبة متطلبات المستقبل. كما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها كوادر البنك في مختلف المستويات، ويؤكد التزام البنك بمواصلة الاستثمار في تطوير خدماته وحلوله المصرفية وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة مستدامة لعملائه ومساهميه والمجتمعات التي يخدمها.

وأضاف البطيخي، أن حصول البنك على جائزة إقليمية بحجم "أفضل تحول مصرفي في الشرق الأوسط" يشكل دليلاً على قدرة المؤسسات الأردنية على المنافسة والتميز على المستوى الإقليمي، فيما تؤكد جائزة "أفضل بنك للتمويل المستدام في الأردن" التزام البنك بمواصلة دمج مبادئ الاستدامة في أعماله وقراراته التمويلية واستراتيجيته طويلة الأمد.

يُذكر أن جوائز "يوروموني للتميز" تُعد من أكثر الجوائز المصرفية العالمية أهمية ومصداقية، حيث تستند في تقييمها إلى مجموعة واسعة من المعايير التي تشمل الأداء المؤسسي والابتكار والقدرة على تنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق أثر ملموس في الأسواق التي تعمل فيها المؤسسات المالية، ما يجعل هذا الفوز تأكيداً جديداً على المكانة المتقدمة التي بات البنك الأردني الكويتي يحتلها في القطاع المصرفي محلياً وإقليمياً.