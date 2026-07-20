وفيَّات الإثنين 20-7-2026

خبرني - انتقل الى رحمة الله تعالى :
- أحمد وجيه إبراهيم
- أحمد ابراهيم الخليل
- جمال عبدالحميد المواجده
- حسام الحمود
- خديجه مصطفى جبر الكسواني
- رسمية سليمان داغر العمايرة
- رضا سليم مفضي سماوي
- ريما حيدر سليم القسوس
- سلامة الحريبات
- شفاء محمد حسن الصلاح
- ظاهر خليل العودات
- عارف اعميد عودة الحويطات
- عبدالكريم عادل خزام
- عبدالله فؤاد الراعي
- عطاف نمر ابو حسونه
- علي ياسين الربيع الزعبي
- عماد احمد ابو حسين
- ليان أحمد الصباغ
- ليلى غازي نوفان العدوان
- ماري انطون فرنسيس الأعمى
إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون