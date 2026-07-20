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وفيَّات الإثنين 20-7-2026

  • 20 تموز 2026
  • 11:38
وفيَّات الإثنين 2072026

خبرني  -  انتقل الى رحمة الله تعالى : 

- أحمد وجيه إبراهيم

- أحمد ابراهيم الخليل

- جمال عبدالحميد المواجده

- حسام الحمود

- خديجه مصطفى جبر الكسواني

- رسمية سليمان داغر العمايرة

- رضا سليم مفضي سماوي

- ريما حيدر سليم القسوس

- سلامة الحريبات

- شفاء محمد حسن الصلاح

- ظاهر خليل العودات

- عارف اعميد عودة الحويطات

- عبدالكريم عادل خزام

- عبدالله فؤاد الراعي

- عطاف نمر ابو حسونه

- علي ياسين الربيع الزعبي

- عماد احمد ابو حسين

- ليان أحمد الصباغ

- ليلى غازي نوفان العدوان

- ماري انطون فرنسيس الأعمى

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون

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