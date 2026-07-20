انخفاض الدخل السياحي للأردن خلال 6 اشهر إلى 3.5 مليار دولار

خبرني - كشفت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الأردني، ارتفاع الدخل السياحي خلال شهر حزيران من عام 2026 بنسبة 7.0% ليبلغ 685.0 مليون دولار.



أما خلال النصف الأول من عام 2026 فقد انخفض الدخل السياحي بنسبة 5.3% ليبلغ 3.5 مليار دولار.



وأظهرت البيانات انخفاض الدخل السياحي خلال النصف الأول من عام 2026 من الأردنيين المغتربين بنسبة 12.1%، ومن الجنسية الأمريكية (25.6%)، والأوروبية (28.2%)، والجنسيات الآسيوية (3.5%)، والجنسيات الأخرى (40.6%).



في حين أظهرت البيانات ارتفاع الدخل السياحي من العرب بنسبة 6.5%.