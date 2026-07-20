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2.1 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين خلال 5 اشهر

  • 20 تموز 2026
  • 11:12
21 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين خلال 5 اشهر

خبرني  - أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الأردني، ارتفاع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة بنسبة 14.5% خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2026، لتبلغ 2 مليار و62.1 مليون دولار.

أما الحوالات الصادرة من المملكة فارتفعت بنسبة 15.0% لتبلغ 806.7 مليون دولار.

وأظهرت البيانات أن الحوالات الواردة من الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الأولى من إجمالي الحوالات الواردة إلى المملكة بنسبة 21.9%، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 19.9%، ثم المملكة العربية السعودية 17.9%، يتبعها دولة قطر 9.5%، ثم دولة الكويت 5.4%، وشكلت الدول الأخرى 25.4% من إجمالي الحوالات الواردة.

أما الحوالات الصادرة، فتبين أن جمهورية مصر العربية تمثل الوجهة الرئيسة للحوالات الصادرة من المملكة لتشكل ما نسبته 41.1%، تليها جمهورية بنغلادش الشعبية 11.8%، يتبعها جمهورية الفلبين 4.9%، ثم دولة فلسطين 4.1%، أما الدول الأخرى فقد شكلت 38.1% من إجمالي الحوالات الصادرة.

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