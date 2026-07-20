ترتيب صانعي الأهداف في كأس العالم 2026

خبرني - انتهت منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 مساء يوم الأحد حيث شهد المباراة النهائية بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا.

واستضاف ملعب "ميتلايف" مباراة نهائي كأس العالم بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا حيث حققت الأخيرة فوزا بهدف دون رد.

وتصدر مايكل أوليس نجم فرنسا قائمة صانعي الأهداف في تلك النسخة من بطولة كأس العالم برصيد 7 تمريرات حاسمة، مع العلم أن الديوك فشلوا في تحقيق المركز الثالث أمام إنجلترا.

ترتيب صانعي الأهداف في كأس العالم

1- مايكل أوليس فرنسا، 7 تمريرات.

2- مارتن أوديغارد، النرويج، 4 تمريرا .

3- كيليان مبابي، فرنسا، 4 تمريرات.

4- إبراهيم دياز، المغرب، 4 تمريرات.

5- ليونيل ميسي، الأرجنتين، 4 تمريرات.

6- برونو جيماريش، البرازيل، 4 تمريرات.

7- روبرتو ألفارادو، المكسيك، 3 تمريرات..

8- أنتوني جوردون، إنجلترا، 3 تمريرات.

9- فلوريان فيرتز، ألمانيا، 3 أتمريرات.

10- أندرياس شييلديروب، النرويج، 3 تمريرات.