الأردن ثانيا إقليميا في مؤشر الذكاء الاصطناعي المسؤول

خبرني - حلّ الأردن في المرتبة 49 عالميا والثانية إقليميا في مؤشر الذكاء الاصطناعي المسؤول لعام 2026، مسجلا 40.46 نقطة من أصل 100، ومتقدما على متوسط منطقة الشرق الأوسط البالغ 32.07 نقطة، وذلك وفقا لبيانات بثها المركز العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي مؤخرا واطلعت عليها "المملكة".

ووفقا للبيانات جاء الأردن سادسا ضمن مجموعة الدخل التي ينتمي إليها، وتقدم على 64% من أصل 135 دولة ومنطقة شملها مؤشر الذكاء الاصطناعي المسؤول.

ويعتبر المركز العالمي لحوكة الذكاء الاصطناعي مركز عالمي للبحث والعمل القائم على الأدلة بشأن المناهج الشاملة والمنصفة لاستخدام وإدارات تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة فإن الذكاء الاصطناعي يعرف بأنه استخدام التكنولوجيا الرقمية لإنشاء تقنيات قادرة على تأدية مهام تحاكي القدرات البشرية وأنماط عملها وتحليل البيئة المحيطة والتعلم من الأخطاء بمرور الوقت للقيام بتوقعات أو تنبؤات أو تقديم توصيات أو دعم اتخاذ القرارات أو القيام بإجراءات تؤثر على بيئات حقيقية أو افتراضية بدرجة من الاستقلال الذاتي.

ويسعى الأردن وفقا للاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي 2023-2027 ليصبح دولة رائدة إقليمياً في مجال الذكاء الاصطناعي وتوفير بيئة تكنولوجية وريادية فريدة وجاذبة للذكاء الاصطناعي ليكون فعالاً وداعماً ومكوناً أساسياً للاقتصاد الوطني.

وذكرت البيانات بأن الأردن سجل أفضل أداء له في محور «العمل والمهارات»، إذ جاء في المرتبة 20 عالميا والأولى إقليميا، محققا 61.91 نقطة، مقابل متوسط إقليمي يبلغ 34.73 نقطة. وأبرز المؤشر قوة الأردن في برامج إعادة التأهيل ورفع المهارات، ومحو الأمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وجاء الأردن في المرتبة 34 عالميا والثانية إقليميا في استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة، مسجلا 43.44 نقطة، متقدما بنحو 14.7 نقطة على المتوسط الإقليمي. وبرز أداؤه في المشتريات العامة وتنمية مهارات موظفي القطاع العام.

وسجل الأردن 39.03 نقطة في الثقة والسلامة، محتلا المرتبة 61 عالميا والسابعة إقليميا، بينما حصل على 30.82 نقطة في الأخلاقيات والاستدامة، ليأتي في المرتبة 74 عالميا والسابعة إقليميا.

وتوفر بيانات المركز العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي قياسا دوليا جديدا لا يركز فقط على انتشار الذكاء الاصطناعي أو جاهزية الحكومة، بل على الحوكمة والمساءلة وحماية الحقوق والشفافية.

ويظهر أن الأردن يمتلك نقاط قوة واضحة في المهارات والخدمات العامة والأمن السيبراني.

وبحسب الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية 2023-2027 يعتبر الذكاء الاصطناعي من أهم التكنولوجيات الحديثة التي تسهم بشكل كبير في جميع المجالات.

وتتوقع دراسات وتقارير متعددة زيادة إسهام الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي GDP بحسب المستوى التكنولوجي لكل دولة. بالإضافة إلى الدور الكبير الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في تعزيز ريادة الأعمال والابتكار.والانفتاح على المستقبل والإسهام الفاعل في رفد سوق العمل بفرص عمل جديدة، وتحسين كفاءة وجودة الخدمات الحكومية العامة وخفض تكاليفها وتوسيع شموليتها بحيث تغطي جميع فئات المجتمع.