طرح عطاء لترميم الجدار الأثري المحاذي لقلعة الكرك

خبرني - أعلنت دائرة العطاءات الحكومية، عن طرح عطاء مركزي للإشراف على تنفيذ أعمال معالجة وترميم الجدار الأثري التاريخي في محيط موقع البركة بمحافظة الكرك.

ودعت الدائرة المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية الأردنية المصنفة لدى دائرة العطاءات الحكومية في مجال الطرق بالفئة الأولى، الراغبة بالتقديم من خلال سحب وثائق العطاء عبر موقع دائرة العطاءات الحكومية أو من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS)، اعتباراً من الاثنين.

وأوضحت أن المشروع يشمل الإشراف على تنفيذ أعمال الترميم الدائم وتدعيم الأجزاء المتضررة من سور الكرك التاريخي، وفق المخططات والمواصفات الفنية المعتمدة ووثائق الشراء.

وبيّنت أن ثمن وثائق الشراء يبلغ 75 دينارا أردنيا، فيما ينتهي موعد دفع قيمتها في 26 تموز 2026، وآخر موعد لتقديم طلبات الاستيضاح بشأن وثائق العطاء في 27 تموز 2026، فيما تبلغ قيمة تأمين دخول العطاء 2000 دينار أردني.

وأكدت دائرة العطاءات الحكومية أن تقديم العروض يتم إلكترونيا حصرا عبر نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS)، ولن تُقبل أي عروض ورقية، فيما سيتم فتح العروض إلكترونيا ومن خلال بث مباشر عبر موقع الدائرة.