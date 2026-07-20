الائتمان العسكري يوزع الأرباح على الودائع الاستثمارية

خبرني - أعلن صندوق الائتمان العسكري توزيع الأرباح على الودائع الاستثمارية للنصف الأول من عام 2026، حيث قررت الهيئة الإدارية للصندوق، وبتوجيه من رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، توزيع نسبة ربح سنوية بلغت 5.85% للمودعين في حسابات الودائع الاستثمارية لأجل، المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأكد المدير العام لصندوق الائتمان العسكري، يزيد الخالدي، أن نسبة الأرباح الموزعة تعكس متانة المركز المالي للصندوق وحرصه المستمر على تقديم حلول ادخارية واستثمارية تنافسية تلبي احتياجات منتسبي ومتقاعدي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.

وقال: "نواصل العمل على تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار من خلال تقديم عوائد تنافسية تُعد من بين الأعلى في السوق المحلية، إلى جانب تطوير منتجاتنا وخدماتنا بما يواكب تطلعات مستفيدينا ويعزز تجربتهم المصرفية".

وأشار إلى أن الصندوق يواصل تنفيذ خططه التطويرية، سواء من خلال التوسع في شبكة الفروع أو تطوير القنوات والخدمات الرقمية، بما يضمن وصول الخدمات إلى المنتسبين بسهولة وكفاءة، ويواكب احتياجاتهم المتنامية.

وأفاد بأن الصندوق، وعلى مدار خمسة عشر عامًا، حقق الاستدامة المالية ورسخ مكانته كمؤسسة وطنية تقدم حلولًا مالية ومصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، واضعًا خدمة منتسبي ومتقاعدي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مقدمة أولوياته.

وأشار إلى أن نسبة الأرباح المعلنة تنطبق على جميع الودائع الاستثمارية للضباط والأفراد والمتقاعدين العسكريين لدى الصندوق، والمربوطة لمدة 12 شهرًا، وبحد أدنى 1000 دينار.