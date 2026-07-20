الأشغال تنهي صيانة الحاجز المعدني على طريق الستين بالسلط

خبرني - أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال الصيانة الطارئة والشاملة لأجزاء من الحاجز المعدني الجانبي على طريق عمان - السلط الدائري المعروف بـ"طريق الستين" في مدينة السلط، وذلك عقب رصد تلف ونقص في أجزاء من الحاجز بما يشكل خطرا على سلامة مستخدمي الطريق.

وقالت الوزارة في بيان الاثنين، إن كوادرها الميدانية بدأت أعمال الصيانة فور تلقي الملاحظة، وأنجزت الإصلاحات اللازمة في اليوم ذاته في إطار حرصها على تعزيز عناصر السلامة المرورية والاستجابة السريعة للملاحظات الواردة من المواطنين.

وأوضحت أن تضرر وفقدان أجزاء من الحواجز المعدنية والمواسير يعود في كثير من الأحيان إلى تعرضها لأعمال عبث وسرقة متكررة من قبل مجهولين، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل خطرا مباشرا على حياة مستخدمي الطرق، فضلا عن كونها اعتداء على المال العام.

ودعت الوزارة المواطنين ومستخدمي الطرق إلى التعاون في الحفاظ على الممتلكات العامة، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بعناصر السلامة المرورية، إلى جانب التبليغ الفوري عن أي اعتداءات أو أعمال عبث أو سرقة تستهدفها، بما يسهم بتعزيز سلامة الطرق واستدامة جاهزيتها.