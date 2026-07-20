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البنك المركزي يطرح سندات خزينة جديدة بقيمة 100 مليون دينار

  • 20 تموز 2026
  • 10:00
البنك المركزي يطرح سندات خزينة جديدة بقيمة 100 مليون دينار

طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الاثنين، الإصدار التاسع والعشرين للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار.

ووفق بيانات البنك ، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 21 تموز 2029، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 21 تموز 2026.

وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.

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