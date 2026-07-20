وفاة الدكتور موسى عيد الشباك الرفاعي

خبرني - نعى آل الرفاعي الدكتور موسى عيد الشباك الرفاعي (أبو أكرم)، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم الأحد الموافق 19/7/2026م عن عمر يناهز 100 عام.

و أقيمت صلاة الجنازة في مسجد الإيثار، ثم دفن جثمانه الطاهر في مقبرة الهاشمية.

تقبل التعازي في جمعية رابطة أهالي حلحول / الرفاعي في شارع الأردن قرب دائرة الإفتاء، وذلك ليوم واحد فقط، يوم الاثنين الموافق 20/7/2026م، من الساعة الخامسة عصراً وحتى الساعة العاشرة ليلاً.





قامة علمية :

وكان الفقيد قامة علمية وتربوية ، وله مسيرته مهنية مليئة بالإنجازات ، وابرزها :

- مستشار لوزير التعليم العالي في دولة قطر.

​- مندوب لليونسكو لتطوير المناهج الدراسية في دولة قطر ومنطقة الخليج العربي.

- ​عمل محاضراً في جامعة العلوم التطبيقية.

- عمل محاضراً في جامعة الإسراء الخاصة.



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