ليلة عنيفة بين روسيا وأوكرانيا.. واتهامات لموسكو باستهداف سفينة شحن تركية

خبرني - أعلن رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، الاثنين، أن ما يزيد على 400 طائرة مسيّرة أُطلقت باتجاه منطقة العاصمة الروسية خلال الليل، مشيرا إلى أنه تم اعتراض معظمها، في حين أكدت أوكرانيا أن روسيا شنت إحدى أعنف هجماتها على العاصمة كييف.

وكتب سوبيانين على منصة "ماكس" المدعومة من روسيا "من الساعة 8:30 مساء (17:30 بتوقيت غرينتش) وحتى الساعة 5:00 صباحا، حلقت أكثر من 400 طائرة مسيرة معادية باتجاه منطقة موسكو، جرى تحييد معظمها بواسطة قوات الدفاع الجوي عند مسافات بعيدة، و85 طائرة مسيرة تم تدميرها أثناء اقترابها من موسكو".

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن 381 مسيرة أوكرانية جرى إسقاطها فوق مناطق عدة من البلاد بينها موسكو منذ الليلة الماضية.

في غضون ذلك، أعلنت أوكرانيا -أمس الأحد- أن صواريخ روسية أصابت سفينة تجارية تركية محمّلة بالحبوب، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وذلك بعد ساعات من إطلاق موسكو وابلا من الصواريخ الباليستية على كييف.

وقالت البحرية الأوكرانية إن روسيا أطلقت ثلاثة صواريخ كروز على السفينة "غولدن ليو" التي ترفع علم غينيا بيساو "أثناء مغادرتها منطقة القتال محمّلة بشحنة من الحبوب".

وأوضح وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها -على منصة "إكس"- أن طاقم السفينة كان يضم أفرادا من سوريا والهند.

ومن جهته، قال وزير النقل الأوكراني ميكولا كلاتشنيك -في منشور على تلغرام- إنه تأكد -حتى الآن- مقتل 6 بحارة، فيما لا يزال 4 في عداد المفقودين، بينما أُصيب اثنان منهم بجروح، وتم إنقاذ ثمانية.

هجمات متبادلة

وفي سياق تبادل الهجمات بين الجانبين، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "روسيا شنّت ليلا أحد أعنف هجماتها الصاروخية على كييف"، مشيرا إلى إطلاق الروس أكثر من 40 صاروخاً، بينها 25 صاروخاً باليستياً، وهو ما أدى -وفق قوله- إلى سقوط قتيل و16 جريحاً في الهجوم.

وقال زيلينسكي إن "توفير الحماية من الصواريخ الباليستية يمثل أولويتنا القصوى والدائمة في الوقت الراهن. فنحن بحاجة يوميا إلى صواريخ اعتراضية".

كما أفادت سلطات محلية بمقتل سبعة أشخاص آخرين في ضربات روسية استهدفت مناطق خاركيف وزاباروجيا ودنيبروبتروفسك في شرق أوكرانيا، وأوديسا في جنوب البلاد.

وتنفي روسيا استهداف مدنيين، وقالت إنها قصفت منشآت عسكرية ومراكز لوجستية في كييف، إضافة إلى بنى تحتية للموانئ تستخدمها القوات الأوكرانية في أوديسا.

وفي المقابل، قال حاكم منطقة كورسك ألكسندر خينشتاين -في منشور على منصة تلغرام- إن ضربة أوكرانية أسفرت عن مقتل شخص واحد في المنطقة الواقعة قرب الحدود الأوكرانية.

واستهدفت دفعة من الطائرات المسيّرة الأوكرانية محطة تابعة لكونسورتيوم خط أنابيب قزوين، تقع على مقربة من ميناء نوفوروسيسك الروسي الواقع على البحر الأسود، والذي يعدّ ممرا رئيسيا لنفط كازاخستان.

وأدانت وزارة خارجية كازاخستان الهجوم بشدة، معتبرة أنه يهدف إلى "زعزعة استقرار التجارة الدولية".

وشهد الأسبوع الماضي تصعيدا حادا ‌‌‌‌في الهجمات التي تشنها كل من روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود وبحر آزوف، مما ينذر بتشكل مرحلة جديدة ‌‌‌‌من الحرب، التي كانت تتركز على الأرض وفي الأجواء.