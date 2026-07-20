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كم تبلغ مكافأة منتخب إسبانيا بعد الفوز بكأس العالم؟

  • 20 تموز 2026
  • 08:46
كم تبلغ مكافأة منتخب إسبانيا بعد الفوز بكأس العالم

خبرني - نجح منتخب إسبانيا في التتويج بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه بعدما تفوق على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية التي امتدت إلى الأشواط الإضافية.
ولم يكن التتويج بكأس العالم 2026 إنجازًا رياضيًا فقط بالنسبة للمنتخب الإسباني، بل صاحبه أيضًا عائد مالي ضخم، بعدما خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جائزة مالية تبلغ 50 مليون دولار لبطل البطولة، وهي أكبر مكافأة مالية في تاريخ كأس العالم.

ومن المنتظر أن يحصل الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم على قيمة الجائزة كاملة والتي تقدر بنحو 44 مليون يورو تقريبا في إطار الجوائز التي رصدها "فيفا" للنسخة الحالية من البطولة.

إلى جانب الجائزة المالية الخاصة بالتتويج استفاد المنتخب الإسباني من الدعم الذي قدمه الاتحاد الدولي لكرة القدم لجميع المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026.

وحصل كل منتخب متأهل إلى البطولة على 1.5 مليون دولار قبل انطلاق المنافسات، وذلك لتغطية تكاليف المعسكرات التدريبية والسفر والتنظيم ويعد هذا المبلغ منفصلا عن الجوائز المالية الخاصة بنتائج البطولة.

واتفق المنتخب الإسباني والاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم على أن يحصل اللاعبون على ما يقارب 45% من قيمة الجائزة المالية التي حصدوها للفوز بكأس العالم، أي ما يعادل حوالي 20 مليون يورو للفريق بأكمله.

وبتوزيع هذه الجائزة على لاعبي المنتخب الإسباني الـ 26 سيحصل كل لاعب على مكافأة إجمالية تقارب 755 ألف يورو. 

وسيكون هذا المبلغ موحدا لجميع أعضاء الفريق بغض النظر عن عدد الدقائق التي لعبوها أو مشاركتهم في مختلف مباريات البطولة.

ويعد هذا اللقب هو الثاني لمنتخب إسبانيا في بطولات كأس العالم بعد اللقب الأول في 2010.

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