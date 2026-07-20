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الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجوم بطائرات مسيّرة إيرانية

  • 20 تموز 2026
  • 08:23
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجوم بطائرات مسيّرة إيرانية

خبرني - أعلن الجيش الكويتي، صباح الاثنين، أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بواسطة طائرات مسيرة إيرانية، في ظل استمرار العدوان الإيراني على دول في المنطقة.

ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان، بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

يأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري في المنطقة منذ أكثر من أسبوع، مع تعرض عدد من دول المنطقة لعدوان إيراني، استهدف مناطق مدنية ومنشآت مختلفة، فيما أعلنت الدول ودفاعات جوية اعتراض طائرات مسيّرة وصواريخ إيرانية.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أنها بدأت، فجر الاثنين بتوقيت الأردن، تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وذلك لليلة التاسعة على التوالي.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت، فجر الاثنين، إطلاق صافرات الإنذار، تحذيرا من تهديدات جوية، في ظل تجدد العدوان الإيراني على دول في المنطقة.

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