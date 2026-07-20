أول تعليق من سكالوني بعد خسارة نهائي كأس العالم أمام إسبانيا

خبرني - أدلى ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين بأول تعليق بعد خسارة لقب كأس العالم 2026

واستضاف ملعب "ميتلايف" مباراة نهائي كأس العالم نسخة 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا، حيث فازت الأخيرة بهدف دون رد.

وقال سكالوني في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية: "أشعر بحالة من الحزن في الوقت الحالي ولكن أولا وقبل كل شيء أشعر بالامتنان ناحية أولئك اللاعبين بشكل أبدي حيث أن الوصول إلى هنا كان صعبا للغاية".

وأضاف: "نحن عظماء في الفوز ونريد أن نكون كذلك في الهزيمة علينا تذكر دائمًا ما قدمناه، لقد بذلنا كل ما لدينا أعلم أننا قدمنا كل شئ على أرض الملعب لدي الكثير لأقوله ولكن لا داعِ للإطالة".

وواصل: "بصراحة إسبانيا كانت أفضل منا ولكنني أركز على ما حققناه حتى الآن أظهرنا أننا نعرف كيف نخسر، نتقبل الأمور أريد أن أشكر الجماهير ولاعبي فريقي أريد أن أقول للبلاد إننا فعلنا كل ما لدينا كنا نتمنى الفوز ولكن ليس لدي سوى كلمات الشكر يمكنك اللعب جيدا أو سيئا ولكن عندما تبذل قصارى جهدك هكذا يصعد إيجاد أي خطأ".

واختتم: "لم أتخيل أبدا كلنا في الجهاز الفني أن نكون في هذا الموقف، ومن أجل الاستمرار هناك الكثير من الأمور التي يجب القيام بها، خاصة إعادة بناء مثل هذا من غير المرجح تكراره هذا يؤلم روحي بشدة".

وفشل منتخب الأرجنتين في الحفاظ على لقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد أن حقق اللقب في نسخة 2022 التي أقيمت في قطر.