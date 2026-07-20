ميرتس: فضيحة تأجير الرحم أساءت إلى سمعة حزبنا

خبرني - اعترف المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأن فضيحة تأجير الرحم مع رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي أساءت إلى سمعة الحزب.

وقال ميرتس في تصريح لقناة ZDF الألمانية، تم نشره يوم الأحد، إنه لم يتوقع مثل هذه الموجة الواسعة من الغضب في البلاد، مشيرا إلى أن الفضيحة "ألحقت أضرارا كبيرة بالحزب".

يذكر أن سبب الفضيحة كان استعانة رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، ينس شبان وزوجه المثلي الجنس بأم بديلة في الولايات المتحدة لإنجاب طفل.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الذي تعتبر حماية القيم المسيحية أحد بنود سياساته، يعارض تأجير الأرحام. وتعتبر مثل هذه العمليات محظورة في ألمانيا.

وواجه ينس شبان اتهامات بازدواجية المعايير واضطر للاستقالة من رئاسة الكتلة البرلمانية للحزب.