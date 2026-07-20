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نبض سريع دون مجهود؟.. إشارة قد تكشف مشكلات صحية كامنة

  • 20 تموز 2026
  • 07:50
نبض سريع دون مجهود إشارة قد تكشف مشكلات صحية كامنة

خبرني - يشير الدكتور سيرغي فيشتوموف، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، إلى أن تسارع ضربات القلب أثناء الراحة قد يكون مؤشرا على وجود مشكلة صحية كامنة، ولا ينبغي تجاهله.
ووفقا له، فإن تسارع ضربات القلب أثناء الراحة، أي ارتفاع معدل النبض من دون بذل مجهود بدني، يعد مؤشرا مهما قد يدل على وجود بعض الأمراض أو الاضطرابات الصحية.

وقال: "قد يكون تسارع ضربات القلب أثناء الراحة، أولا وقبل كل شيء، علامة على ارتفاع ضغط الدم، أو قصور القلب، أو اضطرابات مختلفة في نظم القلب. وتشمل هذه الاضطرابات تسرع القلب فوق البطيني، والرجفان الأذيني، والرجفان البطيني، وغيرها من الحالات التي تتطلب تقييما طبيا عاجلا من قبل طبيب قلب".

وأشار إلى أن تسارع ضربات القلب قد يرتبط أيضا باضطرابات هرمونية، ولا سيما أمراض الغدة الدرقية أو الغدد الكظرية، كما قد يكون فقر الدم أحد الأسباب المحتملة.

وأوضح أن انخفاض مستويات الهيموغلوبين وعدد خلايا الدم الحمراء يقلل من كمية الأكسجين التي تصل إلى الأعضاء والأنسجة، ما يدفع القلب إلى زيادة سرعة نبضاته لتعويض هذا النقص.

وأضاف أن الجفاف، ونقص الشوارد (الكهارل)، والأمراض المعدية، والتوتر الشديد، قد تكون من العوامل التي تؤدي أيضا إلى تسارع ضربات القلب.

ودعا إلى طلب الرعاية الطبية إذا تجاوز معدل ضربات القلب أثناء الراحة 100 نبضة في الدقيقة بصورة مستمرة، خاصة إذا ترافق ذلك مع أعراض أخرى.

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