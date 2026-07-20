النفط يقفز مع تصاعد الهجمات في حرب إيران

خبرني - ارتفعت أسعار النفط 3% الاثنين، وتجاوز خام برنت 90 دولارا للبرميل، في ظل توسيع الولايات المتحدة وإيران نطاق الهجمات في الحرب بينهما، مما عرقل مرور شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.69 دولار، أو 3.05%، إلى 90.79 دولار بحلول الساعة 23:43 بتوقيت غرينتش، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 11 حزيران، ومواصلة مكاسبها بعد ارتفاعها 15.9% الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ نيسان.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84.68 دولار للبرميل، مرتفعا 2.19 دولار، أو 2.65%، وهو أعلى مستوى له منذ 12 حزيران. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق 15.5% الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أوائل آذار.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الاثنين، أنها أكملت بنجاح، الليلة التاسعة على التوالي من الضربات ضد إيران.

وقالت القيادة، إنّ قواتها استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية، ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية، والقدرات البحرية، ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، وشبكات الاتصالات، بهدف تقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين أثناء عبورهم مضيق هرمز.

وفي الأيام القليلة الماضية، استهدف الطرفان حركة الملاحة البحرية، إذ أعلنت الولايات المتحدة أنها تفرض حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، في حين أعلنت إيران أنها تستهدف السفن التي تنتهك قواعدها المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادةً خُمس تجارة النفط العالمية.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت مبكر من الاثنين إن سفينة اشتعلت فيها النيران شمال غرب كمزار في سلطنة عمان.

وقال أماربريت سينغ، المحلل في بنك باركليز، في مذكرة "ستوفر الأيام والأسابيع المقبلة صورة أوضح عن المستوى المستدام لصادرات النفط من المنطقة في ظل الحصارين المزدوجين المتجددين".

وأضاف "في ظل الوضع الراهن، نعتقد أن أسواق النفط لا تزال متساهلة للغاية بشأن التداعيات المحتملة على المخزونات، التي، على عكس ما كان عليه الحال في بداية الحرب، وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال السنوات الخمس الماضية".

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن 4 سفن عبرت مضيق هرمز الأحد، بانخفاض عن ثماني سفن في اليوم السابق. وأظهرت البيانات أن 3 ناقلات منتجات نفطية على الأقل وناقلة نفط خام عملاقة واحدة دخلت المضيق منذ يوم الجمعة لتحميل النفط.