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أجواء حارة نسبيا حتى الخميس فـي الأردن

  • 20 تموز 2026
  • 07:34
أجواء حارة نسبيا حتى الخميس فـي الأردن

خبرني - تكون درجات الحرارة الاثنين، أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ ويكون الطقس حارا نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في مناطق البادية، بينما يكون حارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 35- 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33- 20، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 19، وفي مرتفعات الشراة 32- 18 ، وفي مناطق البادية 39 - 22، وفي مناطق السهول 34 - 21، وفي الأغوار الشمالية 42- 26، وفي الأغوار الجنوبية 43 - 28، وفي البحر الميت 42 - 27، وفي خليج العقبة 43- 28 درجة مئوية.

ويبقى الطقس الثلاثاء حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الأربعاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس حتى الخميس حارا نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في مناطق البادية، وحارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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