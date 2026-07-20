المدفوعات الرقمية تسجل 23.5 مليار دينار

خبرني - يواصل التحول إلى الاقتصاد الرقمي في المملكة تقدمه بوتيرة متسارعة، مدفوعاً بتغيرات جوهرية في سلوك المستهلكين الاستثماري والاستهلاكي، والاعتماد المتزايد على القنوات المالية اللانقدية كبديل كفء للمبادلات التجارية التقليدية، وهذا النضج في بيئة التكنولوجيا المالية المحلية لم يعد مجرد ظاهرة عابرة، بل تحول إلى ركيزة أساسية تدعم جهود الشمول المالي وتعزز كفاءة الدورة الاقتصادية في السوق المحلية.

وتجسد البيانات الرسمية الأخيرة الصادرة عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" عمق هذا التحول؛ إذ حقق إجمالي قيمة المدفوعات الرقمية الفورية عبر وسائل الدفع الإلكتروني في المملكة رقماً قياسياً جديداً ناهز 23.5 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، بحسب الغد.

ووفقا للأرقام الرسمية، يعكس هذا الأداء قفزة نمو قوية بلغت 21.1 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت تدفقات بقيمة 19.4 مليار دينار، مما يترجم بوضوح توسع قاعدة الثقة لدى المواطنين والمؤسسات في البنية التحتية والأنظمة والمنصات التقنية المتاحة.

وفقاً للتقرير الإحصائي الشهري الصادر عن "جوباك"، توزعت قيمة المدفوعات الرقمية في النضف الأول على ثلاثة أنظمة دفع فورية رئيسية تشكل النواة الصلبة لمنظومة التقاص الإلكتروني في الأردن وهي: نظام الدفع الفوري والتسويات الكلية "كليك" الذي سجل حوالي 11.9 مليار دينار، ومنظومة المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف الذكية "جوموبي" (JoMoPay) التي سجلت قرابة 3.8 مليار دينار، إضافة إلى نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً "إي فواتيركم" (eFAWATEERcom)، الذي سجل قرابة 7.8 مليار دينار.

وفي قراءة للحصص السوقية لهذه الأنظمة، استحوذ نظام "كليك" وحده على الحصة الكبرى بنسبة تتجاوز 50 %، ليلتهم عملياً أكثر من نصف إجمالي قيمة المدفوعات الرقمية في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي.