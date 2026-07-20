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من بينهم المخادمة وخلف.. ترمب يكرّم طاقم تحكيم نهائي كأس العالم بالميداليات

  • 20 تموز 2026
  • 02:40
من بينهم المخادمة وخلف ترمب يكرّم طاقم تحكيم نهائي كأس العالم بالميداليات

خبرني  - كرّم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طاقم تحكيم المباراة النهائية لكأس العالم 2026، بتقليدهم الميداليات عقب انتهاء المباراة التي جمعت منتخبي إسبانيا والأرجنتين.

وشارك ترمب في مراسم التتويج التي أقيمت على أرضية الملعب، حيث سلّم الميداليات لطاقم التحكيم بقيادة الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، إلى جانب الحكمين المساعدين، والحكم الرابع الأردني أدهم مخادمة، والحكم المساعد الاحتياطي الأردني محمد خلف، قبل انطلاق مراسم تتويج المنتخب الإسباني بلقب البطولة.

وشهدت مراسم ما بعد المباراة حضور عدد من كبار مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يتقدمهم رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو، إلى جانب ترمب ، في ختام النسخة التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

أحرزت إسبانيا لقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها بعد عام 2010، بعدما جردت الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي من اللقب بفوزها عليها 1-0 بعد التمديد الأحد في نيوجيرزي.
 

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