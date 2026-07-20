الأردن.. 4 بالمائة نسبة انخفاض معدلات الجريمة

خبرني - على الرغم من انخفاض نسبة جرائم الجنايات والجنح المرتكبة في العام 2025 بنسبة 4 بالمائة، إلا أنه ما زال تقع 2.6 جريمة كل ساعة، بمعدل 63.1 جريمة يومياً.

وبلغ عدد هذه الجرائم خلال العام الماضي 23021 جريمة، مقارنة في العام 2024 والذي سجل 23982 جريمة، فيما بلغ عدد الجرائم 22784 في العام 2023 ، وفقا للغد.

وتسلط "الغد" الضوء، من خلال الإنفوغراف، على عدد الجرائم المرتكبة خلال الأعوام: 2025، 2024، 2023، والمعدل الزمني لارتكاب الجريمة، وأعدادها بالنسبة لكل إقليم من أقاليم المملكة الثلاثة (الشمال، الوسط، الجنوب).

وحسب الأرقام، فإن معدل جرائم الجنايات والجنح لكل 10 آلاف نسمة بلغ في العام الماضي 19، في حين بلغ 20 في العام 2024، ومثله في العام 2023.

وبالنسبة لمعدل جرائم الجنايات والجنح لكل 10 آلاف نسمة حسب الأقاليم للعام 2025، فقد كان نصيب العاصمة: 21، والوسط: 18، والشمال: 17، والجنوب: 20، وشرطة البادية الملكية: 18.

وبلغ عدد الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث حسب نوعها خلال العام الماضي 2451 جريمة، بحيث احتلت الجرائم التي تقع على الأموال المرتبة الأولى بـ1770 جريمة، تلتها تلك التي تقع على الإنسان بـ182، ثم الجرائم التي تقع على الإدارة العامة بـ178 جريمة.

في حين بلغ عدد الجرائم المرتكبة من قبل الأجانب حسب نوعها خلال العام نفسه 3378 جريمة، بحيث احتلت الجرائم التي تقع على الأموال المرتبة الأولى بـ2518 جريمة، تلتها تلك التي تقع على الإدارة العامة بـ278، ثم الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة بـ250 جريمة.

وبخصوص جرائم المخدرات، فقد بلغ عددها العام الماضي 22031 جريمة ما بين تعاطٍ وحيازة وتجارة، مسجلة انخفاضاً نسبته 12.78 بالمائة مقارنة في العام الذي سبقه، والذي سجل 25260 جريمة.

وبلغ عدد جرائم الاتجار 6311، والحيازة والتعاطي 15720 جريمة، في حين بلغ عدد جرائم المخدرات المرتكبة من قبل الأحداث 169 (56 اتجار، 113 تعاطٍ)، فيما بلغ جرائم المخدرات المرتكبة من قبل الأجانب 2004 جريمة (580 اتجار، 1424 تعاطٍ).. بينما بلغ المعدل الزمني لارتكاب جرائم المخدرات: 23 دقيقة و19 ثانية.