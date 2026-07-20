الاردن .. ارتفاع الطلب على الشقق السكنية بنسبة 20%

خبرني - أكد عاملون في قطاع الإسكان أن الطلب على الشقق ارتفع بنسبة 20% خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة الماضية.

وبلغ حجم التداول العقاري في الأردن خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 2.458 مليار دينار، بانخفاض بلغت نسبته 5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة لشهر أيار، بحسب الراي.

وبحسب التقرير، سجلت مؤشرات تملك غير الأردنيين نتائج إيجابية خلال الشهر الماضي، رغم تراجع حجم التداول منذ مطلع العام، إذ ارتفعت القيمة التقديرية لمعاملات التملك لغير الأردنيين بنسبة 26% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، وبالنسبة نفسها مقارنة بالشهر السابق، لتبلغ 19.65 مليون دينار.

وانخفض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، حيث تراجعت بيوعات الشقق بنسبة 2%، وبيوعات الأراضي بنسبة 23%.

كما انخفض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال شهر أيار بنسبة 16% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، رغم ارتفاعه مقارنة بالشهر السابق، فيما تراجعت بيوعات الأراضي لغير الأردنيين بنسبة 40% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، وبنسبة 12% مقارنة بالشهر السابق.

في المقابل، ارتفعت بيوعات الشقق لغير الأردنيين خلال شهر أيار بنسبة 6% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، وبنسبة 16% مقارنة بالشهر السابق، فيما ارتفع عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال أيار بنسبة 5% مقارنة بالشهر السابق.

وأكد المستثمر في قطاع الإسكان عبد النعيمات أن الطلب على الشقق ارتفع بنسبة 20% خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة الماضية.

وعزا النعيمات ارتفاع الطلب على الشقق السكنية إلى قدوم المغتربين الأردنيين العاملين في الخارج لقضاء العطلة الصيفية.

وأكد المستثمر في قطاع الإسكان المهندس صلاح أبو دية أن الطلب على الشقق السكنية ارتفع خلال الفترة الحالية.

ولفت أبو دية إلى أن الطلب على الشقق السكنية ارتفع بالتزامن مع قدوم المغتربين الأردنيين العاملين في الخارج لقضاء العطلة الصيفية.

وأشار أبو دية إلى أن الطلب على الشقق شهد تراجعًا ملحوظًا خلال فترة الحرب الإيرانية الإسرائيلية في وقت سابق.