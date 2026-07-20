تعليق تحميل النفط بخط بحر قزوين بعد هجوم على ناقلتين

خبرني - علّق اتحاد خط أنابيب بحر قزوين، اليوم الأحد، عمليات تحميل النفط في محطته البحرية قبالة الساحل الروسي على البحر الأسود، بعد تعرض ناقلتي نفط لهجوم بطائرات مسيرة أثناء عمليات التحميل، دون تسجيل إصابات أو حدوث تسرب نفطي.

وقال الاتحاد إن الناقلتين "آسيا" التي ترفع علم ليبيريا و"نيسوس إيوس" التي ترفع علم جزر مارشال تعرضتا للهجوم قرب المحطة، ما أدى إلى اندلاع حريق على متن الناقلة "آسيا" قبل أن تتمكن فرق الطوارئ من إخماده، مؤكدا أن السفينتين بقيتا عائمتين وأن الحادث لم يسفر عن إصابات بين العاملين أو المتعاقدين.