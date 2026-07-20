واشنطن تحشد المزيد من طائرات التزود بالوقود في إسرائيل

خبرني - في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، تدفع واشنطن بمزيد من طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل التي قالت وسائل إعلام عبرية إنها تتأهب لاحتمال دخول المواجهة.

ونقل موقع "والا" عن مصدر في سلاح الجو الإسرائيلي، أن 14 طائرة أمريكية إضافية للتزود بالوقود وصلت إلى إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، على خلفية المواجهة العسكرية الراهنة بين واشنطن وطهران.

وأشار إلى أن الجيش الأمريكي يعتزم نشر 100 طائرة للتزود بالوقود في القواعد العسكرية الإسرائيلية ومطار رامون جنوب البلاد.

وقال إنه "إذا كثف الأمريكيون هجماتهم ضد إيران، فسيستدعي ذلك نشر مزيد من طائرات التزود بالوقود الأمريكية في إسرائيل".

وأوضح أنه في هذه الحالة، قد تهبط هذه الطائرات في مطار بن غوريون قرب مدينة تل أبيب.

داخل القواعد

من جهتها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب وواشنطن اتفقتا على استقبال طائرات إضافية للتزود بالوقود داخل قواعد تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بدلا من مطار بن غوريون.

وقالت مصادر للجزيرة إن القرار قد يسبب أزمة جديدة بين الإدارة الأمريكية وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبلغ عدد طائرات التزود بالوقود الأمريكية المتوقفة في مطار بن غوريون 33 طائرة، ما أثار تحذيرات إسرائيلية من اضطراب الرحلات المدنية خلال موسم السفر الصيفي.

وقبيل ساعات ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أبلغت إسرائيل بخطط لتعديل الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة.

وطبقا للهيئة، تشمل الخطط، إرسال مزيد من طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل، وقد وصل بعضها بالفعل إلى قاعدة "عوفدا" الجوية جنوب البلاد، فيما يُنتظر وصول طائرات أخرى إلى قواعد إضافية.

تعديل التموضع

بالتزامن مع ذلك، قال ‌مسؤول عسكري إسرائيلي، وفقا لوكالة رويترز، إن الولايات المتحدة "قررت تعديل وضع قواتها في المنطقة وتعزيز الأسطول الحالي من طائرات التزود بالوقود جوا المتمركز في إسرائيل بطائرات تزويد إضافية".

وأشار مسؤول إسرائيلي كبير آخر إلى أنه من المتوقع وصول عشرات الطائرات الأمريكية ‌المخصصة للتزود بالوقود إلى إسرائيل.

وكشف أن الولايات المتحدة اختارت نشر بعض طائرات التزود بالوقود في قواعد تابعة لسلاح الجو الإسرائيل بالإضافة إلى مطارات تجارية بهدف تقليل الاضطرابات في حركة الطيران المدني، وبناء على اعتبارات عملياتية ولوجستية.

وكانت الولايات المتحدة نشرت عشرات الطائرات المخصصة للتزود بالوقود في إسرائيل منذ بدء الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

والجمعة الماضية نقل موقع أكسيوس عن 3 مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إدارة ترمب أبلغت إسرائيل بأنها سترسل إليها عشرات الطائرات الإضافية للتزود بالوقود قبل توسيع محتمل للعمليات العسكرية على إيران.

ومنذ 8 أيام متواصلة كثفت الولايات المتحدة وإيران ضرباتهما منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي وُقع قبل شهر، وسط تزايد المؤشرات بشأن احتمال العودة إلى حرب شاملة.

ورغم مشاركة تل أبيب إلى جانب واشنطن في حرب الأربعين يوما الماضية فإن إسرائيل لم تنضم إلى الهجمات الجارية.

تقليص نشاط مطار بن غوريون

في مايو/أيار الماضي قال مدير عام هيئة المطارات الإسرائيلية شارون كيدمي إن مطار بن غوريون الدولي، وهو البوابة الجوية الرئيسية لإسرائيل، يعمل بنحو ثلث طاقته الاستيعابية بسبب وجود طائرات التزود بالوقود الأمريكية

وبيّن أن 70% من النشاط في المطار تقلص بسبب ‌المساحة والموارد التي تشغلها الأنشطة العسكرية الأمريكية، فيما ذكر متحدث باسم وزيرة النقل منذ ذلك الحين، أن الولايات المتحدة وافقت على نقل بعض الطائرات ‌إلى ‌قواعد سلاح الجو الإسرائيلي.

وأضاف المتحدث أن هناك إجمالا 98 طائرة عسكرية أمريكية في إسرائيل حتى 25 يونيو/حزيران الماضي.

في الأثناء أفادت القناة 13 الإسرائيلية بإخلاء طائرات التزود بالوقود الأمريكية من مطار رامون بعد استهداف العقبة بالأردن بصواريخ إيرانية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في 8 يوليو/تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار الذي نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة في 18 يونيو/حزيران الماضي.