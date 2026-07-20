إسرائيل تتوعد إيران .. ومؤشرات على تصعيد عسكري وشيك

خبرني - توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، بالرد بقوة على أي هجوم إيراني.

وأكد كاتس، خلال زيارته مركزا تابعا لهيئة الإسعاف، "إذا أطلقت إيران صواريخ باتجاه إسرائيل، فسنرد عليها بكامل قوتنا".

وأضاف: "إذا غيّرت الولايات المتحدة سياستها، وهو أمر وارد، فنحن على أهبة الاستعداد للتحرك، سواء دفاعيا أو هجوميا" ضد إيران، مشددا على أن الرد الإسرائيلي سيكون مستقلا ودون أي شروط.

على حافة الحرب

في السياق ذاته، تفيد تقديرات موقع "والا" العبري بأن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تتوقع أن يأمر كبار المسؤولين في إيران بمهاجمة إسرائيل بالصواريخ.

وأوضح الموقع أن الجيش الإسرائيلي يراقب عن كثب ما يجري داخل إيران بعد إطلاق 4 صواريخ على مدينة العقبة الأردنية.

من جانبه، أكد رئيس الأركان الإسرائيلي متابعة التطورات في إيران والحفاظ على درجة عالية من الجاهزية، مؤكدا استعداد إسرائيل للعودة الفورية إلى القتال والعمل بقوة كبيرة ضد كل من يعتدي عليها، على حد قوله.

ووفقا لتقديرات الإذاعة الإسرائيلية الرسمية فإن الوضع في إسرائيل على حافة التدهور إلى الحرب، وسلاح الجو في حالة تأهب قصوى مستمرة.

وكان موقع "والا" العبري، نقل عن مصدر في سلاح الجو الإسرائيلي، لم يسمه، قوله إن الجيش الأمريكي يعتزم نشر 100 طائرة للتزود بالوقود في القواعد العسكرية الإسرائيلية ومطار رامون (جنوب).

وأضاف: "إذا كثف الأمريكيون هجماتهم ضد إيران، فسيستدعي ذلك نشر مزيد من طائرات التزود بالوقود الأمريكية في إسرائيل".

وتابع الموقع الإسرائيلي: "في هذه الحالة، قد تهبط هذه الطائرات في مطار بن غوريون قرب تل أبيب"، مشيرا إلى أن 14 طائرة أمريكية إضافية للتزود بالوقود وصلت بالفعل إلى إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

توقيت التصعيد

وعلى صعيد توقيت التصعيد، نقل مراسل جيروزاليم بوست عن مسؤولين إسرائيليين الاستعداد للانضمام لشن ضربات على إيران إذ رصدت الاستخبارات الإسرائيلية أن إيران تستعد لإطلاق صواريخ أو طائرات مسيّرة نحو البلاد أو إذا طلب ترمب مشاركة إسرائيل في العملية.

وقال مصدران أمنيان أحدهما إسرائيلي والآخر أمريكي لهيئة البث الإسرائيلية إن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بنيتها تصعيد هجماتها ضد إيران خلال الأيام المقبلة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلاً عن مسؤول أمني بأن استمرار المواجهات بين واشنطن وطهران، وما يظهره الإيرانيون من جرأة في تحركاتهم، يزيد من احتمالية اضطرار إسرائيل إلى الانخراط في مواجهة عملياتية في وقت قريب جدا.

في المقابل، قالت مصادر أمنية من إسرائيل ومن الولايات المتحدة لهيئة البث الإسرائيلية إن الولايات المتحدة تستعد لتصعيد الهجمات في إيران، ولكنها معنية ببقاء إسرائيل خارج دائرة التصعيد الحالي.

ووفقا للصحيفة، فإن السؤال الرئيسي الذي يشغل هيئة الأركان العامة حاليا لا يتمحور حول ما إذا كانت الحملة ضد إيران ستندلع أم لا، بل حول توقيت اندلاعها وكيفية انخراط إسرائيل فيها.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن انتهاء بطولة كأس العالم لكرة القدم يزيل القيود النسبية التي كانت سائدة في المنطقة، مما يزيد من احتمالات حدوث تصعيد واسع النطاق.

وفي 28 فبراير/شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران، ما أسفر عن أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، ثم سادت فترة تهدئة.

وحتى مساء اليوم، لم تشارك إسرائيل علنا في مواجهة راهنة بين واشنطن وطهران دخلت أسبوعها الثاني، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في 8 يوليو/تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار الذي نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة في 18 يونيو/حزيران الماضي.