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بالوقت الإضافي.. إسبانيا تحسم المونديال - فيديو

  • 20 تموز 2026
  • 01:03
بالوقت الإضافي إسبانيا تحسم المونديال فيديو

خبرني - توج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026، بعد فوزه في المباراة النهائية على المنتخب الأرجنتيني.

وانتهى اللقاء، الذي أقيم على ملعب "ميتلايف" في إيست روثرفورد بولاية نيوجيرسي (المعروف مؤقتًا باسم ملعب نيويورك-نيوجيرسي خلال المونديال)، بفوز الإسبان بهدف وحيد سجله البديل فيران توريس، لاعب برشلونة، مع بداية الشوط الإضافي الثاني.

وشهدت المباراة سيطرة شبه مطلقة للمنتخب الإسباني، إذ لم يتمكن المنتخب الأرجنتيني من تسديد أي كرة على مرمى الإسبان طوال الوقت الأصلي، قبل أن يحسم توريس المواجهة بهدف الفوز.

ويعد هذا اللقب الثاني في تاريخ المنتخب الإسباني بكأس العالم، بعد تتويجه الأول عام 2010.

 

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