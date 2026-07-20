قصة 9 نهائيات مونديالية رفضت الاستسلام للتسعين دقيقة

خبرني - امتدت مباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026 إلى شوطين إضافيين، لحسم الهوية التاريخية لبطل العالم بين عملاقي اللعبة؛ إسبانيا والأرجنتين، في الموقعة الشرسة التي احتضنها ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي.

وغابت الأهداف تماماً على مدار 90 دقيقة التي جمعت بين "الماتادور" و"التانغو"، في مواجهة حبست الأنفاس وشهدت طرد نجم خط الوسط الأرجنتيني إنزو فيرنانديز في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني بعد تلقيه الإنذار الثاني.