بلدية عجلون تعرض على الاتحاد الأوروبي حزمة مشاريع تنموية

خبرني - عرضت بلدية عجلون الكبرى الاتحاد الأوروبي حزمة من المشاريع التنموية، أبرزها إنشاء مبنى جديد للبلدية، وإقامة حديقة ومتنزه بيئي، واستكمال مشاريع التحول الرقمي، وفتح مسار سياحي يربط بين كنيسة سيدة الجبل في عنجرة وكنيسة مار إلياس، إلى جانب تحسين البنية التحتية في المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى، محمد البشابشة، الأحد، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، بيير كريستوف تشاتزيسافاس، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتنفيذ مشاريع تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وقال البشابشة إن البلدية تسعى إلى إنشاء مبنى حديث يراعي متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة ومعايير الأبنية الخضراء، بما يسهم في توحيد الخدمات البلدية وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين.

كما دعا إلى إعادة تأهيل الطريق الرئيس المؤدي إلى قلعة عجلون، من خلال التعبيد والأرصفة والتشجير، واستثمار المواقع التاريخية غير المستغلة، وفي مقدمتها العقد الروماني القديم أسفل وسط المدينة، وتأهيل سوق عجلون القديم مع الحفاظ على طابعه التراثي.

وطالب أيضًا بإنشاء منطقة حرفية تجمع مختلف المهن في موقع واحد، واستكمال مشروع تأهيل عيون المياه في مناطق البلدية، وتعزيز أسطول الآليات لمواكبة التوسع العمراني الذي تشهده المحافظة.

وأكد البشابشة أن عجلون تحظى باهتمام ملكي، تجسد في مشروع التلفريك الذي أسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية واستقطاب آلاف الزوار.

من جانبه، أكد السفير تشاتزيسافاس استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم المشاريع التي ينفذها بالتعاون مع البلديات في مختلف محافظات المملكة، مشيرًا إلى أهمية توسيع الشراكات مع الإدارات المحلية خارج العاصمة عمان.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي دعم بلدية عجلون الكبرى ضمن مشروع "مدد 2" خلال الأعوام 2021-2024، والذي شمل دعم وحدة تمكين المرأة، وتدريب 400 سيدة، وتقديم منح صغيرة وفرت فرص عمل وأسهمت في تحسين الأوضاع الاقتصادية للأسر.

واستعرضت مديرة التنمية المحلية في البلدية، المهندسة ألفت الصمادي، البرامج والمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي التي استفادت منها البلدية والمجتمعات المحلية، إضافة إلى المشاريع المقترحة لتعزيز المساواة بين الجنسين.

وفي ختام اللقاء، سلّم البشابشة السفير درعًا تكريمية تقديرًا لدور الاتحاد الأوروبي في دعم البرامج والمشاريع المشتركة مع البلدية.