توم كروز وبيكهام وشاكيرا.. لقطات خطفت الأنظار في نهائي مونديال 2026

خبرني - تحول حفل ختام كأس العالم 2026 في ملعب ميتلايف إلى احتفال عالمي جمع نجوم الفن والرياضة والعائلة المالكة الإسبانية، وسط عروض فنية سبقت المواجهة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا.



لم يكن حفل ختام كأس العالم 2026 لكرة القدم، الذي أقيم في ملعب ميتلايف (MetLife Stadium) بمدينة نيوجيرسي، مجرد مراسم تسبق المباراة النهائية، بل جاء في صورة احتفالية إنسانية وثقافية كبيرة، صُممت لتوثيق النسخة الأولى من المونديال التي تستضيفها ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

توجهت الأنظار إلى ملعب ميتلايف في منطقة نيويورك – نيوجيرسي، الذي يحتضن المباراة النهائية لكأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا، حيث شهدت الأجنحة الخاصة حضورًا لافتًا لعدد من نجوم الفن والرياضة.

وكان من بين الحضور النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام وزوجته، مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام، كما ظهر الممثل العالمي توم كروز وهو يلتقط الصور مع الجماهير استعدادًا لمشاركته ضمن فعاليات حفل الختام.

وشهدت المدرجات أيضًا وجود نجم دوري كرة القدم الأمريكية السابق جيه جيه وات، برفقة زوجته لاعبة كرة القدم السابقة كيليا وات، الذي وصف حضوره المباراة النهائية بأنه حلم تحقق بالنسبة له.



قبل 90 دقيقة من انطلاق المباراة النهائية، بدأت المراسم الرسمية وسط أجواء احتفالية، حيث افتتح النجم العالمي بوست مالون (Post Malone) الحفل مرتديًا سترة وبنطالًا من الجينز مع قبعة رعاة البقر، ووجه رسالة إلى المنتخبين قال فيها: "أتمنى فقط أن يستمتع كلا الفريقين"، بالتزامن مع عروض بصرية واستعراضية جذبت أنظار الجماهير داخل الملعب وخارجه.

كما تضمن الحفل فقرات فنية شارك فيها عدد من نجوم الغناء، من بينهم روبي ويليامز، ونيكول شيرزينغر، ولورا باوزيني، إضافة إلى حضور صانع المحتوى الشهير "آي شو سبيد".

ومع تصاعد الأجواء في المدرجات، أدت النجمة العالمية الحائزة على جائزة الأوسكار جنيفر هدسون النشيد الوطني الأمريكي، وسط تفاعل كبير من الجماهير داخل الاستاد.

بعد ذلك، كُشف عن المجسم الذهبي الأصلي لكأس العالم، الذي دخل أرضية الملعب داخل صندوق فاخر مزين، وسط هتافات المشجعين، قبل أن يظهر توم كروز في فقرة خاصة ضمن الحفل.

حضور ملكي إسباني في النهائي

شهدت المنصة الشرفية حضور ملك إسبانيا فيليب السادس والملكة ليتيزيا، برفقة ابنتيهما الأميرة ليونور والإنفانتا صوفيا.

وجاء حضور العائلة المالكة الإسبانية إلى نيوجيرسي لمساندة منتخب بلادها في مواجهته أمام الأرجنتين، مع تطلع المنتخب الإسباني للتتويج بلقبه العالمي الثاني في تاريخ كرة القدم للرجال.

وفي الوقت نفسه، تتجه الأنظار إلى فترة الاستراحة بين شوطي المباراة، حيث يستعد ملعب ميتلايف لاستضافة أول عرض ترفيهي في تاريخ نهائيات كأس العالم (Halftime Show).

ومن المقرر أن يشارك في هذا العرض عدد من نجوم الموسيقى العالمية، بينهم مادونا، وشاكيرا، وجاستن بيبر، إلى جانب فرقة BTS الكورية، في فقرة تجمع بين الرياضة والفن ضمن ختام النسخة التاريخية من البطولة.