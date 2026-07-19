سبيد وبوست مالون وسواي لي يشعلون حفل ختام كأس العالم 2026

خبرني - شهد حفل ختام كأس العالم 2026 عروضاً فنية واستعراضية لافتة، بمشاركة سبيد وبوست مالون وسواي لي، وسط أجواء احتفالية سبقت النهائي المرتقب.

وأحيا المؤثر الأمريكي الشهير سبيد جانباً من فعاليات الحفل الذي أقيم قبل انطلاق المواجهة النهائية بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين، على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وشهدت الفعاليات مشاركة عدد من نجوم الموسيقى العالميين، من بينهم بوست مالون وسواي لي، إلى جانب فقرات استعراضية تخللتها عروض جوية وأجواء جماهيرية حماسية احتفالاً بالبطولة العالمية.

حفل ختام كأس العالم 2026

وتوافدت الجماهير إلى الملعب قبل انطلاق المباراة النهائية، وسط أجواء احتفالية كبيرة، فيما قدمت الفنانة الأمريكية جينيفر هدسون فقرة غنائية ضمن برنامج الحفل.

ويأتي ختام البطولة قبل المواجهة المرتقبة بين إسبانيا والأرجنتين، في نهائي تاريخي يجمع بين بطل أوروبا وحامل لقب كأس العالم.

ووصل منتخب لا روخا إلى النهائي بعد مشوار قوي، اعتمد خلاله على الانضباط التكتيكي والتوازن بين الخطوط، إلى جانب تألق عدد من لاعبيه، وفي مقدمتهم الموهبة الشابة لامين يامال.

كما أظهر المنتخب الإسباني صلابة دفاعية واضحة، قبل أن يتجاوز فرنسا في نصف النهائي بهدفين دون رد، مواصلاً سلسلة من النتائج الإيجابية.

ويحمل النهائي المرتقب طابعاً تاريخياً، إذ لم يسبق للمنتخبين أن التقيا في نهائي كأس العالم، بينما تعود مواجهتهما الوحيدة في المونديال إلى نسخة 1966، عندما حسمت الأرجنتين المباراة لصالحها بنتيجة 2-1.