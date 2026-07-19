صحيفة:إسرائيل في حالة تأهب تجاه إيران لكنها ليست في عجلة من أمرها للانضمام للحرب

خبرني - أفاد مصدر إسرائيلي لصحيفة معاريف بأن إسرائيل ليست في عجلة من أمرها للانضمام إلى الحملة ضد إيران في هذه المرحلة، وأن دخولها الصراع قد يحدث إذا هاجمت طهران إسرائيل. ووفقًا للمصدر نفسه، فإن إسرائيل تنتظر حاليًا تطورات الوضع على الساحة الأمريكية، وتدرس نوايا إيران.

تعتقد إسرائيل أن إيران تمتنع الآن عمداً عن مهاجمة إسرائيل، لأن طهران تدرك أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى انضمام إسرائيل إلى الحملة وتوسع كبير في الصراع.

ورفض المصدر التقييم القائل بأن التحرك الأمريكي يهدف في هذه المرحلة بشكل أساسي إلى تحسين موقف واشنطن للعودة إلى المفاوضات مع إيران. ووفقًا له، لا يُنظر إلى الحملة الأمريكية حاليًا في إسرائيل على أنها خطوة تكتيكية تهدف فقط إلى تعزيز موقف الولايات المتحدة التفاوضي.

ومع ذلك، يُعتقد في إسرائيل أن المسار الدبلوماسي لم يُغلق بعد. ويرى المصدر أنه إذا قدمت إيران للأمريكيين عرضًا يلبي مطالبهم، فقد تعود واشنطن قريبًا إلى المفاوضات وتوقف الهجمات.

فيما يتعلق باحتمالية تأثير الاعتبارات السياسية على قرار القيادة السياسية الإسرائيلية بخوض حملة انتخابية أخرى، رفض المصدر الادعاء بأن القيادة السياسية قد تتصرف لأسباب انتخابية. وأكد أن القيادة ملزمة بالتصرف وفقًا لاعتبارات الأمن القومي الإسرائيلي.

مع ذلك، ووفقًا للمصدر نفسه، فإن الحوادث الأمنية من هذا النوع غالبًا ما تؤدي إلى تضامن شعبي. ويرى المصدر أن هذا لا يدل على وجود اعتبارات سياسية وراء القرارات، بل هو بالأحرى نتيجة شعبية معروفة للأنظمة العسكرية.

ورداً على سؤال حول ما الذي ستجنيه إسرائيل من دخولها في الحرب مرة أخرى، بالنظر إلى خطر إلحاق الضرر بالجبهة الداخلية، ووقوع ضحايا، والتورط في صراع بدون مخرج واضح، قال المصدر إنه من وجهة نظر صناع القرار، فإن الفائدة العملياتية واضحة، حتى لو لم يكن من الممكن الكشف عن الأهداف نفسها للجمهور مسبقاً.