مصر.. رائحة كريهة تكشف وفاة شاب واحتجاز شقيقته المشلولة 3 أيام

خبرني - كشفت الأجهزة الأمنية المصرية بمحافظة القاهرة ملابسات واقعة العثور على جثة شاب متوفى منذ ثلاثة أيام داخل شقته، وبجواره شقيقته المصابة بشلل كامل في حالة إعياء شديد، وذلك إثر بلاغ من الجيران عن انبعاث رائحة كريهة من داخل المسكن في منطقة القاهرة الجديدة.

وبدأت أحداث الواقعة عندما تلقت الشرطة بلاغًا من سكان أحد المجمعات السكني يفيد بانتشار رائحة كريهة مصدرها إحدى الشقق بالعقار.

ووصلت فرق الشرطة للمكان، حيث اضطروا لكسر الباب ليعثروا على جثمان شاب عشريني العمر في حالة تحلل متقدم نتيجة الوفاة قبل أيام لأسباب طبيعية.

وقالت الشرطة إنها وجدت شقيقة المتوفي داخل الشقة في حالة إعياء شديد، وتبين أنها مصابة بشلل كامل، ما حال بينها وبين الحركة أو التواصل مع الجيران لطلب النجدة.

وأكدت التحقيقات أن الفتاة ظلت حبيسة الشقة لمدة ثلاثة أيام ملازمة لجثمان شقيقها الذي بدأ في التحلل.

وأخطرت الأجهزة الأمنية النيابة العامة التي أمرت بنقل جثمان المتوفى إلى المشرحة تحت تصرفها، تمهيدًا لإعداد تقرير طبي وافٍ حول أسباب الوفاة وتوقيتها.

فيما تم نقل الشقيقة عبر سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الطبية والنفسية العاجلة، نظرًا للحالة الصادمة التي وجدت عليها بعد قضائها أيامًا في ظروف قاسية بجوار جثمان شقيقها، في حين تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها للوقوف على كافة ملابسات الواقعة.