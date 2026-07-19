مشاهد من حفل ختام كأس العالم 2026 (صور)

خبرني - انطلقت مراسم حفل ختام كأس العالم 2026 بعرضٍ مميز من صانع المحتوى والمؤثر الأمريكي آي شو سبيد، قبل المباراة النهائية المنتظرة بين إسبانيا والأرجنتين.

ويجمع نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين يوم الأحد على ملعب "ميتلايف" في مدينة نيويورك.

ودخل آي شو سبيد أرض الملعب برفقة عازفي طبول وراقصين يرتدون أزياء رياضية زاهية الألوان، وبعده، قدّم مغني الراب بوست مالون أغنيته الشهيرة "واو".

واكتظ الملعب بأكثر من 80 ألف مشجع وشخصية مشهورة وشخصيات أجنبية بارزة لحضور المباراة.

وضم برنامج ما قبل المباراة نخبة من النجوم، من بينهم الممثل توم كروز، والمغنون روبي ويليامز، ولورا باوزيني، ونيكول شيرزينغر.

حفل ختام كأس العالم 2026 - بين الشوطين

ستستمر فقرات النجوم في استراحة الشوط الأول بعروضٍ لكلٍ من مادونا، وجاستن بيبر، وشاكيرا، وفرقة BTS.

ومن المتوقع أن تستمر استراحة ما بين الشوطين من 20 إلى 25 دقيقة، بينما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن العرض الفني، الذي يُقام على غرار عروض السوبر بول، سيستغرق ما بين 11 و17 دقيقة.