احتيال متطور يستهدف مستخدمي آيفون

خبرني - حذّرت شركة أبل مستخدمي أجهزة آيفون من موجة جديدة من عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستغل مكالمات الفيديو عبر تطبيق FaceTime؛ لخداع الضحايا وسرقة أموالهم أو بياناتهم الشخصية.

وبحسب الشركة، يعتمد المحتالون على مكالمات الفيديو لإضفاء قدر أكبر من المصداقية على محاولات الخداع، من خلال انتحال صفات موظفين في بنوك أو شركات تقنية أو جهات رسمية، مستفيدين من الثقة التي قد يمنحها التواصل المباشر بالصوت والصورة.

وتبدأ كثير من هذه المحاولات برسائل تزعم رصد نشاط غير معتاد على حساب مصرفي أو بطاقة ائتمانية، قبل أن يُطلب من الضحية الانتقال إلى مكالمة FaceTime مع شخص يدّعي أنه مختص بمكافحة الاحتيال أو حماية الحسابات.

وخلال المكالمة، يسعى المحتال إلى إقناع الضحية بمشاركة شاشة الهاتف أثناء تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية أو إدخال رموز التحقق الأمنية، ما يمنحه فرصة للوصول إلى الحسابات أو سرقة المعلومات الحساسة.

كما حذّرت أبل من أساليب أخرى تتضمن انتحال أسماء شركات تقنية معروفة، عبر إرسال تنبيهات مزيفة تفيد بتعرض الجهاز للاختراق أو الإصابة ببرامج ضارة، ثم مطالبة المستخدم بتثبيت برامج تتيح التحكم عن بُعد بالجهاز.

ولم تقتصر عمليات الاحتيال على ذلك، إذ يلجأ بعض المحتالين إلى انتحال صفة جهات أمنية أو حكومية، مستخدمين وثائق وشعارات مزيفة لإقناع الضحايا بوجود مخالفات أو أوامر توقيف بحقهم، قبل مطالبتهم بتحويل أموال أو دفع مبالغ مالية بشكل عاجل.

كما تشهد عمليات الاحتيال العاطفي عبر FaceTime انتشارًا متزايدًا، إذ يعمد بعض المحتالين إلى بناء علاقة ثقة مع الضحية من خلال مكالمات فيديو قصيرة ومتكررة، قبل طلب أموال أو استثمارات أو بطاقات هدايا.

ويشير خبراء الأمن الرقمي إلى أن المحتالين باتوا يستعينون بتقنيات الذكاء الاصطناعي والفلاتر الرقمية ومقاطع الفيديو المعدة مسبقًا لجعل عمليات الخداع أكثر إقناعًا من أي وقت مضى.

وتؤكد أبل أن موظفيها لا يجرون مكالمات FaceTime غير متوقعة لطلب كلمات المرور أو رموز التحقق أو أي معلومات مالية حساسة، داعية المستخدمين إلى إنهاء أي مكالمة مشبوهة فورًا وعدم مشاركة الشاشة أو البيانات الشخصية مع أي جهة غير موثوقة.

وفي حال الشك بأي اتصال، تنصح الشركة بالتواصل مباشرة مع البنك أو الجهة المعنية عبر أرقامها الرسمية، وعدم الاعتماد على معلومات الاتصال التي يقدمها المتصل نفسه.