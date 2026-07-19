نهائي كأس العالم 2026.. ترمب يكشف توقعاته وميسي يحكم

خبرني - كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب توقعاته لنهائي كأس العالم 2026، مثنيا على ما يقدمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في البطولة.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني نظيره الإسباني (الأحد) في نهائي كأس العالم 2026 على ملعب "ميتلايف"، بحضور الرئيس دونالد ترامب.

وكان منتخب الأرجنتين أقصى إنجلترا من نصف النهائي بعد قلب الطاولة عليه بنتيجة 2-1، حيث تمكن ليونيل ميسي من صناعة هدفي التانغو، بتمريرتين نالتا إعجاب الرئيس الأمريكي.

نهائي كأس العالم 2026.. ماذا توقع ترامب؟

قال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس سبورتس"، عن توقعاته لمباراة الأرجنتين وإسبانيا: "من الصعب جدًا المراهنة ضد ميسي، لقد شاهدت تلك التمريرة، أو ربما يمكن تسميتها تمريرة حاسمة، كانت مثالية تمامًا".

وأضاف: "بالطبع، يحتاج زميله أيضًا إلى موهبة كبيرة ليحول الكرة برأسه بهذه السرعة، لكن التمريرة نفسها كانت مثالية.. لو كانت هناك منطقة مثالية لوصول الكرة، فقد وضعها ميسي في المكان الدقيق تمامًا".

وواصل: "شاهدت أيضًا اللقطة التي سبقتها، وكيف تخلص من المدافع.. كان مراقبًا بإحكام، ثم فجأة أصبح وحيدًا، ولعب الكرة بإتقان".

وأنهى ترامب تصريحاته قائلا: "من الصعب جدًا أن تراهن ضد ميسي، إنه لاعب عظيم".