مسؤولون اسرائيليون يكشفون عن موعد الانضمام للحرب

خبرني - أفادت مصادر رفيعة المستوى للقناة الرابعة عشرة الاسرائيلية اليوم (الأحد) بأن الوضع مع إيران يتجه نحو مواجهة شبه حتمية.

وتشير التقديرات إلى أنه من الممكن اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة خلال الأيام القادمة، مما يزيد من احتمالية عودة القتال مع الإيرانيين بكثافة عالية، ربما في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

بالتزامن مع تصعيد التوتر مع الولايات المتحدة، تدرس إيران إمكانية شن هجوم على إسرائيل أيضاً. وتشير التقديرات في إسرائيل حالياً إلى أن الإيرانيين لم يتخذوا قراراً نهائياً في هذا الشأن، لكنهم قد يتخذونه قريباً.

إضافةً إلى ذلك، ثمة احتمال أن تسعى الولايات المتحدة إلى إنهاء الصراع مع إيران وتطلب من إسرائيل الانضمام إلى هذه العملية. وفي هذا السياق، تم التأكيد على أن إسرائيل لن ترفض مثل هذا الطلب، بل ستعتبره فرصةً للعمل ضد إيران في إطار عمل مشترك.

أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم عن رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مدينة العقبة الأردنية المتاخمة لإسرائيل. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى احتمال امتداد هذه الصواريخ إلى داخل البلاد.