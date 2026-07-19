هيئة البث: واشنطن أبلغت إسرائيل نيتها تصعيد ضرب إيران

خبرني - نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرين إسرائيلي وأمريكي، أن واشنطن أبلغت إسرائيل بنيتها تصعيد ضرب إيران الأيام المقبلة.

أما القناة 12 الإسرائيلية فنقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير، أنهم متأهبون وقد يضطرون إلى العودة إلى القتال الضاري ضد إيران خلال الأيام المقبلة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن إسرائيل تتحين الفرصة للدخول في الحرب ضد إيران، لكن الولايات المتحدة هي من يحدد الإيقاع.

من جانبه، قال رئيس الأركان الإسرائيلي"نتابع عن كثب التطورات في إيران ونحافظ على درجة عالية من الجاهزية".

واضاف"تابعنا استهداف منطقة العقبة اليوم ودفاعاتنا الجوية على أهبة الاستعداد".

وقال"مستعدون للعودة الفورية إلى القتال وسنعمل بقوة كبيرة ضد كل من يعتدي علينا".