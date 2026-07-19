مقتل أم وابنها وابنتها في حمص.. والأمن السوري يلاحق الجناة

خبرني - قُتلت أم وابنها وابنتها بإطلاق نار في حي السبيل بمدينة حمص، فيما باشرت السلطات السورية تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الجريمة.

فرضت قوى الأمن الداخلي طوقاً أمنياً حول موقع الحادث، وبدأت الجهات المختصة جمع الأدلة ورفع الآثار من مسرح الجريمة، بالتزامن مع تكثيف عمليات البحث عن منفذي الهجوم.

وتواصل الأجهزة الأمنية تمشيط المنطقة والأحياء المحيطة بها، سعياً إلى تحديد هوية المتورطين في إطلاق النار، تمهيداً لتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء، في وقت لم تعلن فيه السلطات حتى الآن عن دوافع الجريمة.

وتأتي هذه الواقعة وسط تزايد جرائم القتل التي شهدتها مناطق سورية عدة خلال الأسابيع الأخيرة، ما أثار حالة من القلق بين السكان.

وفي محافظة اللاذقية، أعلنت قوى الأمن الداخلي السبت كشف ملابسات جريمة وقعت في قرية منجيلا بريف المحافظة، وأسفرت عن مقتل ثلاثة أفراد من عائلة واحدة، هم الأب والأم وطفلهما، فيما أصيبت طفلتهم بجروح متفاوتة.

وأكدت السلطات حينها توقيف المتورطين في الجريمة وإحالتهم إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي 12 يوليو الجاري، أعلنت الوحدات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية السورية القبض على شخص متهم بقتل امرأة وابنتها وشقيقتها داخل منزلهن في مدينة داريا بريف دمشق.

وتواصل الأجهزة الأمنية السورية تحقيقاتها في هذه الجرائم بهدف كشف ملابساتها، وتحديد المسؤولين عنها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.