نهائي كأس العالم 2026.. ترمب يتسبب في أزمة

خبرني - تسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في أزمة زحام شديدة، قبل نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين.

ويواجه المشجعون طوابير طويلة للدخول إلى ملعب نيوجيرسي في نيويورك وسط إجراءات أمنية مشددة استعدادًا لنهائي كأس العالم 2026 مساء الأحد.

حسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يعود تشديد الإجراءات الأمنية جزئيًا إلى حضور دونالد ترامب المباراة النهائية، وهي المباراة الوحيدة في كأس العالم 2026 التي يشاهدها شخصيًا.

نتيجةً لذلك، تولت الخدمة السرية الأمريكية مسؤولية تأمين المباراة، مما أدى إلى طوابير انتظار طويلة للمشجعين للدخول إلى الملعب.

اضطر المشجعون للانتظار في الطوابير لمدة ساعتين تقريبًا، حيث يوجد مستويان من الأمن في الملعب، تديرهما كل من الخدمة السرية وإدارة أمن النقل (TSA).

وعادةً ما تكون إدارة أمن النقل مسؤولة عن الأمن في المطارات الأمريكية، حيث يخضع المشجعون والإعلاميون لإجراءات فحص أمني مماثلة لتلك المستخدمة في المطارات.

وقال أحد الإعلاميين إنهم بعد وصولهم إلى أحد المداخل، طُلب منهم التوجه إلى طابور آخر لعدم وجود كلاب حراسة لتفتيش الحقائب عند تلك البوابة.

وأفاد متطوعو كأس العالم في الملعب بأن عدد الأشخاص الذين وصلوا مبكرًا قبل المباراة كان أكبر بكثير من عددهم في المباريات السبع السابقة التي أقيمت على الملعب.