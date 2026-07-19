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وزير الخارجية ونظيره العماني يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

  • 19 تموز 2026
  • 21:16
وزير الخارجية ونظيره العماني يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

خبرني - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة بدر البوسعيدي، اليوم الأحد، تطورات الأوضاع الإقليمية، وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها.

وشدّد الصفدي والبوسعيدي في اتصالٍ هاتفيٍّ على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف التصعيد الذي تشهده المنطقة، وتغليب الحوار والحلول السلميّة للحؤول دون انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد.

كما أكّد الصفدي والبوسعيدي أهمية احترام القانون الدولي، وصون أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز ومصالح شعوب المنطقة وسيادة الدول واستقرارها.

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