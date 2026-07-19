بشار الذيابات يعلن فسخ عقده مع الفيصلي بالتراضي

خبرني - أعلن لاعب النادي الفيصلي بشار الذيابات فسخ عقده مع النادي بالتراضي، منهياً مشواره مع "الأزرق"، وذلك عبر منشور نشره على صفحته الشخصية.

وقال الذيابات: "كل شيء في الحياة له بداية، وفي مرحلة ما تأتي النهاية، تم فسخ عقدي مع النادي الفيصلي بالتراضي، وأتمنى التوفيق لي ولهم".

ووجّه الذيابات رسالة شكر إلى جماهير الفيصلي، عبّر فيها عن امتنانه للدعم الذي حظي به طوال فترة وجوده مع الفريق، مؤكداً أن رحلته مع النادي ستبقى مليئة بالذكريات والنجاحات.

وأضاف: "أود أن أشكركم فرداً فرداً على كل ما قدمتموه لي من دعم وتشجيع، لقد كانت رحلتنا مليئة بالنجاحات والذكريات التي سأحملها معي أينما ذهبت، وشكرًا لثقتكم التي كانت دافعي الأكبر".

وختم اللاعب رسالته قائلاً: "أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في المستقبل، دمتم أوفياء... وإلى اللقاء".