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  • وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار والعودة للمفاوضات

وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار والعودة للمفاوضات

  • 19 تموز 2026
  • 20:53
وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار والعودة للمفاوضات

خبرني - بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الأحد، الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، واستعادة التهدئة وتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين.

ودان الصفدي والشيخ عبدالله خلال اتصالٍ هاتفيٍّ الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، وأكّدا التضامن في مواجهتها.

وشدّد الوزيران على ضرورة وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات سبيلًا لإنهاء الأزمة ومعالجة جميع أسباب التوتر.

وأكّد الصفدي والشيخ عبدالله ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي.

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