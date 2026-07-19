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بكر كلبونة يغادر الوحدات رسميًا ويوقع للعربي

  • 19 تموز 2026
  • 20:39
بكر كلبونة يغادر الوحدات رسميًا ويوقع للعربي

خبرني - أعلن النادي العربي تعاقده رسميًا مع مهاجم المنتخب الأولمبي الأردني بكر كلبونة، قادمًا من الوحدات، وذلك ضمن استعدادات الفريق للموسم الكروي 2026-2027، بعد عودته إلى دوري المحترفين عقب غياب استمر أكثر من 13 موسمًا.

ويأتي رحيل كلبونة ليواصل مسلسل مغادرة اللاعبين عن صفوف الوحدات خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد رحيل عدد من نجوم الفريق، أبرزهم أنس العوضات، وعبد الله الفاخوري، ومهند سمرين، ومحمود شوكت، ووجدي نبهان، وأحمد ثائر.

ويعد كلبونة من أبرز المهاجمين الشباب في الكرة الأردنية، حيث سبق له تمثيل أندية الجزيرة والفيصلي والوحدات، إلى جانب مشاركاته مع منتخبات الأردن للناشئين والشباب والمنتخب الأولمبي.

ويواصل العربي تعزيز صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، بعدما أبرم سلسلة من التعاقدات، أبرزها ضم زيد أبو الريش، ومعتز عبيدات، ويزن الغرابلة، وأحمد الشديفات، وإبراهيم الأخرس، ويوسف الرواشدة، إلى جانب السنغاليين سيكو ساجنا وأرونا فال.

ويطمح العربي، بطل دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي، إلى تقديم موسم قوي في دوري المحترفين، بعد عودته إلى مصاف أندية النخبة لأول مرة منذ هبوطه عقب موسم 2013-2014.

مهند جويلس

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